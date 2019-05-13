Продюсер музыкальной группы «Ласковый май» Андрей Разин предложил Кириллу Кокорину стать частью коллектива.

Напомним, Кирилл является младшим братом футболиста Александра Кокорина, оба отбывают наказание за участие в драках. Суд приговорил братьев к полутора годам колонии общего режима.

«Приглашаю Кирилла Кокорина в группу после освобождения из мест лишения свободы», — заявил Разин, слова которого приводит «РИА Новости». продюсер добавил, что коллектив готов нанять Кокорину-младшему преподавателей, чтобы тот имел возможность заниматься музыкой. «Он хороший парень», — объяснил свою позицию Разин и выразил уверенность, что Кокорин больше не будет замешан в неприятных историях.

Напомним, Кокорин находился в СИЗО с октября 2018 года. С учетом того, что один день в изоляторе равен полутора дням в колонии, братьям Кокориным осталось провести за решёткой семь месяцев.