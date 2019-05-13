В Испании состоялся первый этап Формулы-3, по итогам которого российский гонщик Роберт Шварцман возглавил общий зачёт.

Петербургский спортсмен выиграл квалификацию и завоевал право на поул-позишн, что помогло ему подняться на высшую ступень пьедестала первой гонки сезона. По итогам стартового этапа Шварцман набрал 37 очков и стал лидером общего зачёта.

Стоит отметить, что наставником петербургского гонщика является Виталий Петров, ранее выступавший в Формуле-1 за команду «Рено». В гонках Формулы Шварцман выступает с 14 лет, в 2017 году он стал членом команды Scuderia Ferrari. Спустя год он присоединился к Формуле-3 и стал чемпионом юниорской серии Toyota Racing Series.

Второй этап Формулы-3 будет проходить во Франции на автодроме «Поль-Рикар» в период с 21 по 23 июня.