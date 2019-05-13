Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала о серьёзном заболевании, которое врачи диагностировали у неё в 2003 году.

В программе «Секрет на миллион» Слуцкая сообщила, что узнала о болезни в августе 2003 года — у неё поднялась температура, но жаропонижающие не помогали. Спортсменка обратилась к врачу, ей сделали рентген и диагностировали перикардит — жидкость в сердечной сумке. После исследования Слуцкой велели сдать пробу костного мозга, но она отказалась.

Однако затем болезнь начала прогрессировать, спортсменка снова обратилась к врачу. На этот раз ей диагностировали васкулит, при котором необходимо принимать гормональные препараты. Из-за заболевания спортсменку мучали перикардит и бронхиальная астма. «Эту болезнь можно загнать в стадию ремиссии, — сказала Слуцкая. — Я пью гормоны пожизненно. Я живу только потому, что принимаю гормональные препараты».