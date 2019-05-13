Сборная России по хоккею провела тренировку перед матчем с командой Чехии на чемпионате мира. Артём Зуб и Сергей Плотников занимались в неиграющем звене.

На данный момент Зуб не включён в заявку на турнир, Плотников не принимал участие в предыдущей игре с австрийцами.

Напомним, матч между Россией и Чехией состоится сегодня, 13 мая, и начнётся в 17:15 по московскому времени.

Накануне сборная России разгромила Австрию, забросив в ворота соперника пять безответных шайб. Команда Ильи Воробьёва имеет в своем активе шесть очков после двух матчей. Такой же результат показывают чехи, команды вместе со Швейцарией возглавляют турнирную таблицу группы В.

За день до встречи главный тренер сборной России Илья Воробьев заявил, что ворота команды будет защищать голкипер Андрей Василевский.