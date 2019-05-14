В Сан-Хосе на Арене «Эс-Эй-Пи-центр» стартовал хоккейный матч между «Сан-Хосе Шаркс» и «Сент-Луиз Блюз». Команды встречаются в рамках финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли, данная игра является второй.

Серии продлится до четырёх побед, в первом матче игроки «Сан-Хосе» разгромили «Сент-Луис» со счетом 6:3. В составе победившей команды дубль на 4-й и 58-й минутах оформил Логан Кутюр, также две шайбы на 31-й и 38-й минутах забросил Тимо Майер, еще по голу забили Джо Павелски на 12-й минуте и Кевин Лабанк на 28-й минуте.

После сегодняшнего матча серия перенесётся в Сент-Луис, где команды встретятся 16 и 18 мая. Если победитель не будет определен, серия вновь вернётся на домашний лёд «Сан-Хосе».