Защитник футбольного клуба «Зенит» Игорь Смольников рассказал, что помогло команде завоевать золотые медали чемпионата России.

Смольников заявил, что «Зенит» успешно выступал в весенней части чемпионата, так как в команду пришли новички, которые сильно усилили состав. Он отметил, что новые игроки хорошо влились в коллектив и смогли помочь команде. «В принципе, мы всегда верили в себя», — добавил Смольников, слова которого приводит агентство «Р-Спорт».

Напомним, «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России по итогам 27-го тура, в котором сыграл вничью с грозненским «Ахматом». В параллельном матче московский «Локомотив» потерял очки в Туле, что сделало «Зенит» недосягаемым для соперников.

После матча 28-го тура с ЦСКА на «Газпром-Арене» состоялась церемония награждения игроков и тренеров «Зенита».