Нынешний главный тренер «Зенита» Сергей Семак провел в ЦСКА 10 лет. Это большая часть его игровой карьеры: Семак — символ клуба, армейские болельщики его, конечно, не забудут. Но так уж случилось, что тренерская работа Семака по сути лишила этот клуб больших денег, поставив под сомнение текущий вектор развития. Поражение в Питере почти наверняка лишило ЦСКА места в Лиге чемпионов, а значит клуб Евгения Гинера не сможет заработать столь необходимые для себя средства.

«Зенит» не мог иметь проблем с мотивацией перед матчем с ЦСКА. Слишком яркой была вывеска этой игры: чемпионский матч, ЦСКА, 65 тысяч зрителей и необходимость подтвердить новый статус в игре с командой, которую куда чаще, чем «Зенит» называли чемпионом по игре по ходу этого сезона. Воскресный матч показал, кто чемпион — и по игре, и по результату.

Не имея проблем с заряженностью игроков (Семак лукавит, говоря об отсутствии «мотивации и концентрации»), «Зениту» нужно было грамотно противостоять команде Гончаренко на футбольном поле. Схема ЦСКА витиевата: два номинальных латераля Фернандес (правый) и Обляков (левый) — во многом крайние форварды. Это и подтвердил первый гол ЦСКА: Фернандес прострелил, Обляков поймал прострел в касание на другом краю.

Что же придумал Семак: применить очень хитрую гибридную схему. При атаке это 4-4-2 с акцентом на правый фланг. Анюков — правый защитник, Шатов — правый вингер, а левый латераль Жирков работает по всей бровке, взаимодействуя со сваливающимися туда Дриусси и Дзюбой. Но при обороне это были 5-3-2. Анюков защищается ближе к центру — к Ивановичу и Ракицкому, а Шатов опускается на место правого защитника.

Такой гибрид давал равновесное противодействие игрокам ЦСКА и в центре поля, и на флангах. Все сваливалось в индивидуальные единоборства. Дриусси работал в центре, тем самым помогая Барриосу и Оздоеву справляться с треугольником из Влашича, Бистровича и Ахметова.

А на флангах соперники разбирались один в один. Шатов хоть и упустил Облякова в ситуации с голом, но это было чуть ли не единственное поражение Олега в единоборстве. Ну, а Жирков не дал привычно развернуться Марио Фернандесу, заставляя того чаще защищаться.

Забитый гол ЦСКА — исключение из правил. Игру сделали индивидуальные единоборства, которые игроки «Зенита» провели лучше в силу эмоционального куража. «Зенит» выиграл со счетом 3:1, но по большому счету ЦСКА наиграл в этот вечер на хороший разгром.