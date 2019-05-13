Полузащитник лондонского «Челси» Дэнни Дринкуотер приговорен к 70 часам общественных работ за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, инцидент произошёл в первой половине апреля: ночью футболист возвращался с вечеринки и врезался в чужую машину. Все участники ДПТ получили травмы: лёгкие повреждения были диагностированы как у самого Дринкуотера, так и у сопровождавшей его женщины, а также у водителя автомобиля, в который врезался игрок.

После произошедшего суд лишил Дринкуотера водительских прав на срок 20 месяцев.

Напомним, «Челси» вышел в финал Лиги Европы, где сыграет с «Арсеналом». В полуфинальном матче лондонцы обыграли немецкий «Айнтрахт».