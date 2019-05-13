Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Василевский рассказал, как общается с подписчиками в социальных сетях.

Василевский вспомнил, как в ночь после поединка не хотел спать, поэтому выложил пост и стал отвечать на комментарии. Некоторым подписчикам он отвечал достаточно грубо. «Кто-то заслуживал таких жестких и нехороших ответов, потому что некоторые пишут ерунду», — заявил боец, слова которого приводит Sport24.

«Больше всего раздражает, когда всякие тупицы, которые не имеют никакого отношения к спорту, начинают чему-то учить», — сказал спортсмен и добавил, что учить его после поражений — глупо, так как в его активе сорок профессиональных боёв и около 500 любительских.

Василевский пояснил, что нормально относится к советам со стороны, но допускает оскорблений в свой адрес.