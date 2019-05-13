Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал видео, на котором российская фигуристка Софья Самодурова исполняет песню популярной певицы Леди Гаги.

Самодурова, отдыхающая в Тайланде, спела песню «Shallow». «Лучше возвращайся к «Руки Вверх»», — написал Ягудин под публикацией. Напомним, ранее по просьбе экс-фигуриста Самодурова исполнила песню «Крошка моя».

«Хватит с Гагой!!!!! Вон как нос покраснел от Гаги!!!!!», — пошутил Ягудин, имея в виду загар Самодуровой.

Напомним, ранее фигуристка исполнила гимн России во время церемонии награждения призеров IX Зимней Спартакиады учащихся России 2019 года. Также на юбилее тренерской деятельности Тамары Москвиной и Алексея Мишина Самодурова спела куплет песни Селин Дион «All By Myself».