Американский бегун Инфинит Таккер одержал победу в забеге на 400 метров с барьерами, который проходил в Фейетвилле (Арканзас).

Когда Таккер приблизился к финишу, его нагнал другой бегун — Роберт Грант. Чтобы не отдавать победу, американец принял решение финишировать нестандартным способом: он сделал нырок прямо на финишной ленте. В результате ему удалось не только выиграть свой забег, но и установить мировой рекорд — 49,38 секунды.

Видео с финишной черты набрало большую популярность в Интернете. Организаторы соревнований также остались впечатлены нестандартным решением Таккера и назвали его нырок прыжком Супермена.

Видео момента было опубликовано в «Твиттер»-аккаунте SEC Network.

He went full Superman! @aggietrk's Infinite Tucker goes ALL OUT for the gold. #SCtop10 pic.twitter.com/gEr05kdPd9

— SEC Network (@SECNetwork) May 12, 2019