Мексиканский рестлер Сезар Гонсалес скончался во время представления Lucha Libre, которое проходило в Лондоне.

Предполагается, что причиной смерти Гонсалеса стал сердечный приступ. Рестлер, известный под сценическим псевдонимом Серебряный Король, продолжил лежать после того, как соперник отпраздновал «победу» над ним. По сценарию поединка Гонсалес должен был проиграть, поэтому ни судью, ни соперника не удивило, что он долго остаётся лежать на спине.

Однако когда Серебряный Король так и не поднялся на ноги, рефери понял, что ему стало плохо и позвал помощь, но спасти рестлера уже не удалось.

Гонсалес известен широкой аудитории благодаря роли рестлера в комедийном фильме «Начо Либре».