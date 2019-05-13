Швейцарский теннисист Станислас Вавринка, выигравший три турнира Большого шлема, примет участие в турнире St. Petersburg Open.

Как сообщает официальный сайт соревнований, швейцарец уже подтвердил своё участие. Также в Санкт-Петербурге выступит представитель Хорватии Борна Чорич. Помимо иностранных спортсменов, на турнире будут выступать и российские теннисисты: в числе участников значатся Карен Хачанов и Даниил Медведев.

Напомним, традиционный турнир St. Petersburg Open будет проходить в Санкт-Петербурге в период с 16 по 22 сентября 2019 года.

Хачанов занимает 13-е место и имеет 2720 рейтинговых очков. Медведев располагается строчкой ниже с 2625 очками. Напомним, на минувшей неделе Хачанов не смог выйти в третий круг турнира серии «Мастерс», проиграв испанцу Фернандо Вердаско.