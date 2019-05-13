Чемпион UFC в легком весе, российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов сделал главе Чечни Рамзану Кадырову подарок. Об этом сам Кадыров написал на своей странице «Вконтакте».

В субботу, 11 мая, глава Чеченской республики собрал на ужин тренеров и руководителей клуба «Ахмат», почетными гостями мероприятия стали бойцы ММА Хабиб Нурмагомедов и Шамиль Завуров. Перед началом трапезы все совершили намаз (молитву) под руководством Нурмагомедова.

На мероприятии Хабиб Нурмагомедов вручил главе Чечни кроссовки для занятий спортом, выполнив свое обещание. По признанию Кадырова, он с удовольствием принял подарок бойца. Также Рамзан Кадыров в своем посте обратился к отцу чемпиона UFC, Абдулманапу Нурмагомедову, передав ему слова приветствия и искреннего уважения.

Следующий бой Хабиб Нурмагомедов проведет в рамках UFC 242 в сентябре, соперником россиянина станет американец Дастин Порье.