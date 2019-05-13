Пятеро российских легкоатлетов получили отказ Международной федерации в присвоении им нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях. Об этом сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте ВФЛА, разрешение не получили пятеро представителей спортивной ходьбы: Клавдия Афанасьева, Маргарита Никифорова, Алексей Кудашкин, Виталий Анчин и Александр Гарин. Объяснений по поводу причин отказа в получении статуса в ВФЛА не поступило.

Всероссийская федерация легкой атлетики все еще не восстановлена в правах, поэтому для участия в мировых и международных стартах спортсменам необходимо получать необходимый нейтральный статус. На сегодняшний день отказ IAAF получило 20 российских легкоатлетов, получили заветный статус 67 спортсменов.