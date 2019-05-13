Год назад Артем Дзюба восстал из пепла. Будучи задвинутым на тульские антресоли, российский нападающий начал забивать за «Арсенал», затем попал в сборную на чемпионат мира в роли запасного, потом стал там основным форвардом и забил на ЧМ-2018 три гола. А следом приехал в клуб и впервые в карьере выиграл чемпионский титул. Nevasport вспоминает шесть этапов в жизни Дзюбы за этот невероятный для него год.

Этап 1. «Арсенал»

Дзюба попал в «Арсенал» с единственной целью — забивать в каждом матче. Только таким образом он мог исполнить свою мечту: сыграть за сборную на домашнем чемпионате мира. Задуманное почти удалось — Дзюба забил за тульский клуб шесть голов в десяти играх. Черчесову долго думать не пришлось. Результативность нападающего вкупе с травмой Кокорина, плохой формой Полоза и Заболотного вносили ясность — Дзюбу нужно брать на чемпионат мира, хотя бы запасным. В качестве дублера Федора Смолова.

Этап 2. Запасной форвард сборной России

Едва приехав на сбор национальной команды, Дзюба заболел. Причем настолько, что пришлось пропустить несколько тренировок из-за температуры. Перед самой первой встречей с Черчесовым подскочила высокая температура.

«Эти 3-4 дня просто как в аду был. Было очень тяжело — это состояние, одиночество. Я даже лампочкам дал имя. Правда, было очень тяжело», — говорил Артем.

Поправившись, Дзюба все равно не играл в товарищеских матчах. Он даже не выходил на замену. Основным центральным нападающим был Смолов, а при других вариантах Черчесов на Дзюбу пока не рассчитывал. Но проблема у сборной была: команда очень плохо выглядела в атаке в контрольных матчах перед ЧМ-2018. Значит, и Дзюба свой шанс все равно бы получил.

Этап 3. Звезда сборной на ЧМ-2018

Дзюба появился на замену в матче с Саудовской Аравией на 70-й минуте при счете 1:0. А уже через минуту смотрел на то, как Черчесов отдает ему честь — жест, который теперь является фирменным отмечанием голов Артема. Дальше был выход в старте и великолепный гол в ворота Египта, после чего ответная честь Черчесову. Потом реализованный пенальти в ворота Испании и речь уже замененного Дзюбы перед серией пенальти с хорватами.

Этап 4. Продолжение феерии уже с «Зенитом»

Сразу после ЧМ Дзюба едва не уехал сначала в Китай, а затем и в АПЛ. Но остался и переживал настоящий медовый месяц с «Зенитом», когда у него получалось все на свете. С Дзюбой на поле «Зенит» отыгрывался в безнадежной ситуацией с «Динамо» Минск, с ним же побеждал в чемпионате. У команды Семака даже образовалась зависимость от игры своего нападающего.

Этап 5. Осенний спад

Но вечно играть на таком подъеме было невозможно. Дзюбу настиг спад. Причем спад голевой: форвард перестал забивать, но зато по-прежнему был полезен, подыгрывая партнерам. В итоге за «Зенит» Артем не забивал более 1000 минут — от домашнего матча с «Краснодаром» до выездного.

Этап 6. Связка с Азмуном и чемпионство

Зимой в «Зенит» пришел Азмун — Дзюба уже не был одинок в атаке «Зенита». Более того, он стал играть глубже, отдав иранцу бомбардирские подвиги и сосредоточившись на передачах. Венцом такой игры Дзюбы стал ассистентский хет-трик, который он сделал в матче с ЦСКА. Уже сейчас у форварда насобиралось 13 голевых передач, что является его личным рекордом в чемпионатах России. Ну, а главное — это долгожданное чемпионство, которое он никак не мог завоевать ни со «Спартаком», ни с «Зенитом».