В Братиславе на стадионе имени Андрея Непелы стартовал матч сборных России и Чехии в рамках чемпионата мира по хоккею.

Место в воротах российской сборной занял Андрей Василевский, Александр Георгиев остался на скамейке запасных. Состав звеньев на матч следующий: Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов; Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Барабанов; Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров; Задоров, Ковальчук – Андронов – Телегин, Капризов. Во втором звене Александр Барабанов заменил Кирилла Капризова.

Обе команды выиграли два стартовых матча на турнире: россияне победили Норвегию и Австрию, чехи — Норвегию и Швецию.

В текущем сезоне команды России и Чехии встречались между собой четыре раза, трижды побеждала сборная России. В частности, неделю назад на Чешских хоккейных играх сборная России одержала победу со счетом 4:1.