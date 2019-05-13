Российский музыкант, основатель и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров поделился впечатлениями от победы петербургского «Зенита» в чемпионате России по футболу. Слова Шнурова приводит портал «Спорт-Экспресс».

По мнению Шнурова, чемпионство — это всегда приятно, однако сравнивать эту победу на ЧР с предыдущими нельзя. «Наверное, первое чемпионство в 1984 году было особенным, весь Ленинград стоял на ушах», — предположил музыкант, добавив, что если что-то делается впервые, это прорыв уровня полета Гагарина в космос. «А сейчас… Ну полетела ракета и полетела», — заключил Шнуров.

Напомним, в сезоне-2018/19 санкт-петербургский «Зенит» в пятый раз завоевал титул чемпиона России по футболу. Ранее «сине-бело-голубые» становились лучшим футбольным клубом страны в 2007 и 2010 году, а также в сезонах-2011/12, 2014/15. Также один раз петербургская команда становилась чемпионом СССР, это произошло в 1984 году.