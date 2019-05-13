Нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева могут этапировать в Ярославль для отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает портал «Яро Новости».

Согласно информации, поступившей в СМИ, футболистов, а также еще двух фигурантов дела о двух драках в центре Москвы — Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого могут отправить в исправительное учреждение недалеко от столицы.

Напомним, 8 мая в Пресненском районном суде города Москвы был оглашен приговор по уголовному делу о побоях и хулиганстве. Александр Кокорин и его брат Кирилл получили по полтора года колонии общего режима, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий приговорены к одному году и 5 месяцам заключения.