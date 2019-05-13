Футбольный агент Томас Цорн станет генеральным директором московского футбольного клуба «Спартак». Об этом в своем «Твиттере» сообщил спортивный журналист и комментатор Матч ТВ Нобель Арустамян.

Согласно информации Арустамяна, сегодня, 13 мая, состоялась встреча Цорна и владельца «Спартака» Леонида Федуна. По ее итогам агент и был назначен новым гендиректором клуба, в его обязанности также будут входить и функции главы спортивного департамента. Не так давно в клубе произошли кадровые перестановки: «Спартак» покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.

Томас Цорн имеет свое агентство, клиентами которого являются, например, футболисты петербургского «Зенита», как Эльмир Набиуллин и Магомед Оздоев.