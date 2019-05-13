Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о раскатке новых коньков перед грядущим соревновательным годом.

В интервью официальному сайту Федерации фигурного катания на коньках Щербакова заявила, что раскатала новые коньки перед отпуском. После возвращения с отдыха фигуристка будет готовить еще одну пару, поскольку на сезон не хватает одних коньков.

Программы к новому сезону Щербакова будет ставить уже на сборе в Новогорске. «Каждый раз тренеры стараются сделать что-то новое, чтобы мы предстали в новых образах. Думаю, что и программы нового сезона не станут исключением», — заявила спортсменка.

Напомним, в следующем сезоне Анна Щербакова будет принимать участие во взрослых соревнованиях по фигурному катанию. В минувшем сезоне фигуристка стала чемпионкой России, а также завоевала серебро на первенстве России и юниорском чемпионате мира.