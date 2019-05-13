Российская фигуристка Анна Щербакова, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, рассказала о своем опыте участия в ледовых шоу.

Слова спортсменки приводит официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России. После завершения сезона Щербакова приняла участие в трех ледовых шоу: «15 лет успеха» Ильи Авербуха, «Чемпионы на льду» Этери Тутберидзе, «Bol On Ice» Евгения Плющенко.

По мнению Щербаковой, шоу для нее — новый интересный опыт, ощущения от выступления в них другие. «Надо выходить, катать программу, вроде бы чуть-чуть нервничаешь и в тоже время понимаешь, что это не старт, что нет судей, и это не будет оцениваться как выступление», — сказала фигуристка, добавив, что участие в шоу ей понравилось.

Напомним, в минувшем сезоне подопечная Тутберидзе Анна Щербакова завоевала золото чемпионата России и серебро юниорского ЧМ.