Сборная России ведет в счете после первого периода в матче с командой Чехии на чемпионате мира по хоккею. Встреча проходит на зимнем стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе.

На четырнадцатой минуте матча счет открыл нападающий Сергей Андронов. Также в голевой атаке поучаствовали Динар Хафизуллин и Никита Нестеров.

На семнадцатой минуте двухминутный штраф за задержку соперника клюшкой получил форвард Евгений Малкин, однако реализовать большинство Чехия не смогла, после чего команды ушли на перерыв.

Ранее на турнире российские хоккеисты одержали две победы. В стартовом матче на чемпионате мира в Словакии подопечные Ильи Воробьева обыграли сборную Норвегии, а затем крупно победили сборную Австрии. В каждом из матчей Россия забросила в ворота соперника по пять шайб.