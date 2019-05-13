За последним туром чемпионата Англии следили всем миром. «Манчестер Сити» — 95. «Ливерпуль» — 94. Удержат ли «горожане» первое место? Обе команды набрали под сотню очков, но одна из них чемпионом так и не станет. В итоге, в сравнении с Лигой Чемпионов, обошлось без сенсаций: команды Гвардиолы и Клоппа выиграли там, где и должны были, тем самым оставив титул у «Сити».

Команда Гваридолы умудрилась стать чемпионом, при этом походу сезона уступала «Ливерпулю» 7 очков. По зрелищности и охвату болельщиков — это была самая зрелищная развязка внутреннего чемпионата в Европе.

38 туров чемпионата Англии позади. Но в конце весны и в начале лета нам предстоит увидеть 39-й АПЛ. В финалах еврокубков умудрились сойтись четыре британские команды. Финал Лиги Чемпионов: «Ливерпуль»-«Тоттенхэм». Финал Лиги Европы: «Арсенал»- «Челси».

Чтобы осознать масштабность АПЛ для футбольной Европы в этом сезоне, нужно вообразить в этих финалах российские клубы. Представьте, что в финале Лиги Чемпионов играет ЦСКА и «Локомотив». А в финал Лиги Европы выходят «Краснодар» и «Спартак». При этом «Зенит» вылетает в четвертьфинале. Будет ли такое когда-нибудь в России?

Но пока в этом вся мощь АПЛ. Лучшая лига мира стала по-настоящему лучшей всего несколько лет назад. Игровые таланты приезжают сюда уже не первый десяток лет, но только последние три сезона сюда стали заезжать и тор-тренеры. Клопп — в «Ливерпуль». Гвардиола — в «Манчестер Сити». Моуриньо — в «Манчестер Юнайтед». Конте и Сарри — в «Челси». Эмери — в «Арсенал».

К большим деньгам в виде классных игроков добавилось тренерское мастерство. Команды из набора ярких индивидуальностей выстраивались в тренерские коллективы. Это дало стабильность: если раньше «Ливерпуль» мог ярко сыграть в одном сезоне, но провалиться в другом, то теперь он идет без спадов. Стабилизировался «Тоттенхэм», в котором под руководством Маурисио Почеттино давно уже царит единство состава.

Даже «Челси» и «Арсенал», поменяв тренера перед началом чемпионата, смогли в итоге добраться до финала Лиги Европы. За счет стабильности внутренних клубных структур. Лихорадит пока лишь МЮ, но здесь особый случай — выжженная земля, оставшееся после заката эпохи Алекса Фергюсона.

Устоявшееся скопление таланта игроков и тренеров — вот причина прорыва АПЛ в этом сезоне.