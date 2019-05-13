Болельщики «Зенита» в социальных сетях просят Сергея Семака обратить внимание на черногорского нападающего команды Луку Джорджевича, который с 2013 года выступает по арендным соглашениям за другие клубы.

Обращение с хэштегом #ДайтеЛукеШанс появилось в официальном «Инстаграме» фанатского объединения «Ландскрона». По мнению фанатов, Джорджевич с 2012 года доказывает, что достоин быть частью «Зенита». «Из дубля в аренду из аренды в дубль — по кругу из года в год, терпеливо выжидая свой шанс, честно, без нытья, работая на тренировках, ради редких 15-10 минут на поле в футболке Зенита», — написано в заявлении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ландскрона (@landscrona) 11 Май 2019 в 7:14 PDT

«Ландскрона» заявила, что сейчас Джорджевич скромно дарит «Зениту» чемпионство и искренне радуется победе клуба. По мнению фанатов, клуб стал для форварда родным, но все еще не хочет признавать его в своем составе.

Напомним, Лука Джорджевич перешел в «Зенит» в 2012 году, однако провел за команду всего 18 матчей.