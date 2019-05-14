Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о своих впечатлениях от участия в шоу «Bol On Ice» Евгения Плющенко. Мероприятие прошло после окончания сезона в городе Болонья в Италии.

В интервью официальному сайту Федерации фигурного катания на коньках России Анна Щербакова заявила, что атмосфера на «Bol On Ice» отличалась от шоу Этери Тутберидзе и Ильи Авербуха, в которых фигуристке удалось принять участие. «К тому времени мы достаточно долго не катали программы, а на трибунах в Болонье было так много зрителей!», — рассказала Щербакова, добавив, что на таких крупных аренах она еще не выступала.

По признанию фигуристки, на шоу в Италии собралось 10 тысяч человек, в то время как на катке в Краснодаре, где прошло шоу «Чемпионы на льду«, вместимость составляет 3500 человек.