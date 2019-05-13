Американская теннисистка Серена Уильямс с победы стартовала на турнире WTA в Риме, обыграв в первом круге представительницу Швеции Ребекку Петерсон. Уильямс имеет на соревнованиях 10-й сеяный номер, Петерсон в основную сетку пришлось выходить с помощью квалификации.

Матч продлился два сета и завершился со счетом 6:4, 6:2. Длительность встречи составила один час и 14 минут. На счету Уильямс 10 эйсов, 4 двойных ошибки и 4 реализованных брейк-пойнтов из 10 возможных. Соперница американки подала навылет всего два раза, совершила на одну двойную ошибку меньше, а также реализовала один брейк-пойнт.

Во втором круге соперницей Серены Уильямс станет победительница пары Винус Уильямс — Элисе Мертенс. Винус является родной сестрой Серены.

С марта американская теннисистка не выходила на корт в турнирах из-за травмы колена.