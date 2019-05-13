Сборная России по хоккею увеличила преимущество по итогам второго периода в матче с командой Чехии на чемпионате мира в Словакии. Встреча проходит на зимнем стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе.

На тринадцатой минуте второго периода шайбу в ворота чехов отправил форвард российской сборной и клуба «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев. Ассистировал ему в голевой атаке нападающий Никита Кучеров.

Российские хоккеисты получили одно удаление за второй период: за подножку две минуты штрафа получил Сергей Андронов, автор первой шайбы в матче. Чехи за период штрафовались дважды: сначала за нарушение численного состава на скамейке штрафников оказался Филип Хитил, а затем за блокировку соперника был удален Ян Коварж.

Первые две встречи на чемпионате мира по хоккею сборная России выиграла, забросив по пять шайб в ворота Норвегии и Австрии.