Литовская пловчиха, олимпийская чемпионка Лондона Рута Мейлутите пропустит чемпионат мира по водным видам спорта в Южной Корее, поскольку за последние 12 месяцев пропустила три допинг-теста. Об этом сообщает портал Ltr.lt.

Согласно заявлению генерального секретаря Литовской федерации плавания Эмилиса Вайткайтиса, Мейлутите не войдет в состав сборной на ближайший ЧМ, поскольку нарушила антидопинговые правила и сейчас ожидает наказания.

Ранее СМИ писали о том, что Мейлутите может быть дисквалифицирована за пропуск допинг-тестов сроком на два года или на год, если спортсменка предоставит весомые причины пропуска сдачи проб. За аналогичное решение наказания ожидает российская биатлонистка Маргарита Васильева.

Мейлутите на протяжении нескольких лет являлась одной из главных конкуренток россиянки Юлии Ефимовой на чемпионатах мира и Олимпиадах, поскольку обе девушки специализируются в брассе. На олимпиаде в Рио литовская пловчиха неоднократно критиковала Ефимову за допинговое прошлое.