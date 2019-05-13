Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, на что она потратила самую крупную сумму денег в жизни.

В интервью журналисту Карену Адамяну на ютуб-канале «Макарена» Медведева заявила, что самой дорогой покупкой в ее жизни стала сумка от французского бренда Louis Vuitton. Модель приобретенного аксессуара — не дамская, фигуристка рассказала, что это была большая багажная сумка. Стоимость покупки составила полторы тысячи долларов.

Однако, по словам Медведевой, она отдала не всю сумму за вещь: «Это был подарок, поэтому мы платили пополам».

Сейчас Евгения Медведева принимает участие в ледовых шоу в Северной Америке: фигуристка находится в туре с постановкой Stars On Ice по городам США и Канады. В апреле спортсменка приезжала на родину, в Россию.