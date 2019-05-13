Сборная России одержала третью победу подряд на чемпионате мира по хоккею в Словакии, обыграв сборную Чехии. Встреча прошла в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы завершилась со счетом 3:0 в пользу россиян.

Россияне забросили по шайбе в каждом из периодов матча. В первом периоде шайбой отметился форвард Сергей Андронов. Также в голевой атаке поучаствовали Динар Хафизуллин и Никита Нестеров.

Во втором периоде голевую атаку завершил Никита Гусев, ассистировал ему нападающий Никита Кучеров. В третьем периоде в пустые ворота шайбу забросил Никита Зайцев.

Трижды малым штрафом наказывались хоккеисты сборной Чехии, пять раз удалялись российские хоккеисты, однако большинство в матче не было реализовано ни разу.

Таким образом, Россия одержала три победы на старте чемпионата мира по хоккею в Словакии и возглавила группу. До чехов подопечные Ильи Воробьева обыграли Норвегию и Австрию, забросив 10 шайб в двух матчах.