Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик провел открытую тренировку в Петербурге, в ходе которой провел спарринг с депутатом ЛДПР Олегом Капитановым. Об этом сообщает агентство Р-Спорт.

Во время боя соперники не работали на результат, а также были одеты в специальные 14-унцовые перчатки.

По мнению депутата Капитанова, если энергию Дацика можно будет перенаправить в конструктивное русло, то это повлечет за собой развитие детского спорта, в частности, смешанных единоборств.

Помимо спарринга с депутатом, Дацик также провел мастер-класс по борьбе и по технике ударов.

После освобождения из колонии в феврале текущего года Дацик провел бой с блогером Артемом Тарасовым, в котором потерпел техническое поражение, а также открыл набор в собственную секцию единоборств для подростков.