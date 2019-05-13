Российский нападающий Никита Гусев рассказал о том, почему они с коллегой по сборной Никитой Кучеровым так хорошо понимают друг друга на льду.

Слова форварда сборной России цитирует агентство Р-Спорт. По мнению Гусева, можно понимать друг друга так хорошо, поскольку они с Кучеровым играют вместе с шести лет. Игру со сборной Чехии форвард оценил как хорошую: «Мы вовремя забили и отстояли свое преимущество».

Как считает Гусев, им с Кучеровым необходимо было забивать и раньше.

Напомним, сегодня, 13 мая, в Братиславе сборная России обыграла команду Чехии на чемпионате мира по хоккею в Братиславе. Счет в матче установился на отметке в 3:0, вторую шайбу в ворота соперников Никита Гусев забросил после комбинации с Никитой Кучеровым.