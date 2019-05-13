Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о том, кто является первым вратарем сборной России на чемпионате мира в Словакии. Слова трехкратного олимпийского чемпиона приводит агентство РИА Новости.

По мнению Третьяка, шансы на попадание в основной состав есть у всех трех голкиперов из заявки сборной. «У нас нет ни первого, ни второго вратаря, у нас есть команда, в которой состоят три вратаря – Василевский, Георгиев и Сорокин», — заявил президент ФХР, добавив, что все трое готовы биться за победу.

Напомним, сборная России сыграла три матча на чемпионате мира по хоккею 2019 года, в играх с Норвегией и Чехией место в воротах команды занял Андрей Василевский, игру с Австрией провел голкипер Александр Георгиев.