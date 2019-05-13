Российский нападающий Евгений Кузнецов прокомментировал выступление сборной в матче с командой Чехии на чемпионате мира по хоккею в Словакии. Слова форварда приводит портал Sport24.

По мнению Кузнецова, в тех компонентах игры сборной, за которые все переживали, команда действовала хорошо. «Это здорово характеризует нашу команду, что мы не думаем о личных показателях, а работаем от печки и знаем, что наши моменты мы будем реализовывать», — заявил Кузнецов, добавив, что сборная не бежит сломя голову.

«Я вообще никогда за свое очко не переживаю! Гол или пас — без разницы, главное — победа», — рассказал форвард, добавив, что опасные моменты у ворот соперника появляются только из командной игры.

Напомним, сегодня, 13 мая, в Братиславе сборная России обыграла команду Чехии на чемпионате мира по хоккею в Братиславе. Счет в матче установился на отметке в 3:0, по шайбе забросили Сергей Андронов, Никита Гусев и Никита Зайцев.