Российская фигуристка Евгений Медведева высказала свое мнение о том, что ее поклонники постоянно обсуждают в сети её возможную вторую половинку.

В интервью ютуб-проекту Карена Адамяна «Макарена» Медведева заявила, что записывать ей в партнеры японца-одиночника Юдзуру Ханю уже не мейнстримно. «Я настолько привыкла, что фанаты и вообще люди пытаются найти мне мужа, человека, с которым я буду встречаться, что я даже иногда прислушиваюсь к советам», — заявила фигуристка.

Также Евгения Медведева выразила свое мнение о том, кто в паре должен оплачивать счет на свидании. Фигуристка заявила, что ей бывает жутко стыдно, когда за нее много платят в ресторане, однако считает, что платить все равно должен мужчина.

Сейчас спортсменка находится в отношениях, доподлинно имя её молодого человека неизвестно.