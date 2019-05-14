Мадридский «Реал» сделает официальное заявление о трансфере хавбека лондонского «Челси» Эдена Азара после того, как бельгиец сыграет в финале Лиги Европы.

Информацию о трансфере сообщает французское издание L’Equipe. За переход полузащитника испанский клуб заплатит около ста миллионов евро. Две недели назад команды достигли договоренности о трансфере.

Ранее в прессе неоднократно появлялись слухи о возможном переходе игрока в стан мадридцев. За лондонскую команду Азар выступает с 2012 года, на данный момент он сыграл в футболке «Челси» 351 матч и забил 108 голов.

Напомним, финал Лиги Европы пройдет в столице Азербайджана Баку в среду, 29 мая. В матче сойдутся два клуба из одного города — лондонские «Челси» и «Арсенал».