Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев рассказал о том, почему нападающий национальной команды Кирилл Капризов не сыграл против Чехии на чемпионате мира в Словакии.

Слова Воробьева приводит портал Sport24. По словам наставника сборной, с Капризовым ничего не случилось. Назначение игрока ЦСКА 13-м нападающим было намеренным решением тренерского штаба. «Никто не выпадал, поэтому не выпускали», — заявил Воробьев, добавив, что сборной важен командный результат, а не игра личностей.

Напомним, сегодня, 13 мая, сборная России со счетом 3:0 обыграла команду Чехии, голами отметились Сергей Андронов, Никита Гусев и Никита Зайцев. Нападающий Кирилл Капризов вышел в матче на одну смену. Его место во втором звене занял форвард СКА Александр Барабанов.