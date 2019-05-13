Новый майский понедельник принес спортивному миру множество событий и высказываний. Сборная России по хоккею продолжает набирать скорость на чемпионате мира в Словакии: сегодня всухую были обыграны чехи. В прессе начинают появляться слухи о возможной тюрьме Кокорина и Мамаева, а боец Дацик на благо спорта проводит открытые тренировки в Петербурге.

Это и многое другое — в дайджесте главных новостей на портале Nevasport за 13 мая:

Сборная России обыграла Чехию на ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею выиграла третий матч подряд на чемпионате мира по хоккею, одолев команду Чехии со счетом 3:0. Подопечные Ильи Воробьева забросили по шайбе в каждом из периодов. В первом периоде шайбой отметился форвард Сергей Андронов. Во второй двадцатиминутке с передачи Никиты Кучерова отличился Никита Гусев, а на заключительной минуте матча в пустые ворота шайбу забросил Никита Зайцев. Следующий матч российские хоккеисты проведут против сборной Италии в среду, 15 мая.

Стало известно, где могут отбывать наказание Кокорин и Мамаев

В СМИ появилась информация о возможном месте отбывания наказания российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Согласно данным «Яро Новости», игроков «Зенита» и «Краснодара» и еще двух фигурантов дела Александра Протасовицкого и Кирилла Кокорина могут этапировать в исправительную колонию общего режима в Ярославле. Братья Кокорины были приговорены к полутора годам заключения, Протасовицкий и Мамаев — к году и пяти месяцам, однако в этот срок войдет время, проведенное в СИЗО, из расчета день в изоляторе за полтора в колонии.

«Бостон» выиграл у «Каролины» второй матч финала Востока

«Бостон Брюинс» на домашнем льду обыграл «Каролину Харрикейнз» со счетом 6:2 во втором матче финала Восточной конференции. В составе «Брюинс» дважды отличился Мэтт Грызлик, по одной шайбе в ворота соперника отправили Джейк Дебраск, Коннор Клифтон, Дентон Хайнен и Дэвид Бэкес. В заключительной десятиминутке две шайбы забросили игроки «Каролины»: отличились Джастин Уильямс и Теуво Терявяйнен. Счет в серии 2:0 в пользу «Бостона», следующие два матча пройдут на льду «Каролины».

Боец Дацик провел спарринг с депутатом

Российский боец ММА Вячеслав Дацик на открытой тренировке в Петербурге провел спарринг с депутатом ЛДПР Олегом Капитановым. Мероприятие прошло недалеко от Петропавловской крепости. Как отмечают СМИ, силу соперники особо не применяли, а также их руки были одеты в 14-унцевые перчатки. Помимо показательного поединка Вячеслав Дацик также провел мастер-класс для посетителей тренировки. Основными темами стали отработка ударов и борьба.

Состоялась свадьба Логинова и Кручовой

В украинском городе Тернополь состоялась свадьба лидера сборной России по биатлону минувшего сезона Александра Логинова и биатлонистки сборной Украины Марии Кручовой. Пара расписалась в родном городе Логинова Саратове, а торжество молодожены провели на родине Кручовой 12 мая, в воскресенье. Ранее тренер сборной Украины Евгений Колупаев заявлял, что спортсменка ради семьи завершит выступления, однако позже новоиспеченная супруга Логинова опровергла эти заявления.