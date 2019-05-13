Российская фигуристка Евгений Медведева одним словом описала фигуристок Елизавету Туктамышеву и Алину Загитову, а также заслуженного тренера Татьяну Тарасову.

В интервью ютуб-проекту Карена Адамяна «Макарена» Медведева назвала Тарасову великой. По мнению двукратной чемпионки мира, ее коллега по сборной Алина Загитова — работяга. «Мы с ней работали перед Олимпиадой, она работала как не в себя», — рассказала Медведева.

Высказалась Евгения Медведева и о Елизавете Туктамышевой. Как считает Медведева, слово, подходящее её подруге — веселая. «Вообще не парится по пустякам, я этому у нее учусь», — заключила фигуристка.

Напомним, в минувшем сезоне Медведева завоевала бронзу на ЧМ в Сайтаме, а Загитова — золото. Туктамышева в сборную не попала, однако выступила на командном чемпионате мира в Фукуоке.