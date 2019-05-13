Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу в стартовом матче турнира ATP в Риме, одолев итальянца Лоренцо Сонего. Россиянин имеет 11-й сеяный номер, итальянец имел «уайлд-кард» от организаторов соревнований.

Матч продлился около двух с половиной часов, победу Хачанов одержал по итогам трех сетов. Счет по партиям 6:3, 6:7, 6:3.

На счету Хачанова три подачи на вылет, восемь ошибок на подаче и три реализованных брейк-пойнта из десяти возможных. Сонего 12 раз подал навылет, совершил три двойных ошибки, также итальянец единожды реализовал брейк-пойнт.

Соперником Хачанова во втором круге турнира станет испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут, обыгравший на старте Андреаса Сеппи, также спортсмена из Италии.

Ранее в сезоне Хачанов проиграл Сонего в стартовом матче на «Мастерсе» в Монте-Карло. Итальянец тогда дошел до четвертьфинала турнира.