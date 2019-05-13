Стало известно имя главного арбитра финального матча второго по силе футбольного еврокубка — Лиги Европы. Решающую встречу турнира будет обслуживать итальянская бригада судей во главе с рефери Джанлукой Рокки.

Такое решение принял судейский комитет УЕФА. Помощниками арбитра на линии станут Филиппо Мели и Лоренцо Манганелли, четвертым судьей в бригаде заявлен Даниэле Орсато. Также стал известен состав бригады видеоарбитров матча. Главным по VAR в финале Лиги Европы станет Массимилиано Иррати, помощниками видеорефери станут Марко Гуида, Павел Сокольницки и Шимон Марчиняк.

Финал Лиги Европы состоится в среду, 29 мая, в столице Азербайджана Баку. Впервые в финале этого турнира сойдутся команды из одного города. Лондонский «Челси» сыграет с «Арсеналом«.