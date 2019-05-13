Олимпийская чемпионка по конькобежному спорта Клара Нестерова (в девичестве Гусева) погибла в Москве 12 мая, попав под колеса автомобиля. Об этом сообщает издание «Московский Комсомолец».

Согласно информации в СМИ, трагедия произошла в воскресенье вечером на проспекте Вернадского. Нестерова переходила дорогу на красный свет, в то время как на неё наехал виновник аварии. Экс-спортсменка получила тяжелые травмы и позже скончалась в больнице. Олимпийской чемпионке было 82 года. Родные погибшей заявляют, что ДТП произошло из-за гонок автомобиля с мотоциклами и при переключении светофора с красного на зеленый машина резко рванула с места и сбила Нестерову.

Клара Нестерова завоевала золото Олимпийских игр 1960 года в американском городе Скво-Велли. Советская конькобежка стала лучшей на дистанции 1000 метров.