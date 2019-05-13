Главный тренер шотландского клуба «Глазго Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился мнением о российском футболе.

В интервью ютуб-проекту КраСава Джеррард заявил, что ему нравится приезжать в Россию, будь то личные или командные поездки. «Меня там всегда тепло встречают, я очень уважаю уровень вашего футбол. Кто знает, может, однажды я перееду к вам», — заявил наставник «Рейнджерс» и легенда «Ливерпуля».

По мнению Джеррарда, он не ищет больших денег в работе тренера, а хочет профессионально развиваться и побеждать. Англичанин хочет работать наставником еще как минимум 10 лет, принимая новые вызовы.

Карьеру футболиста Стивен Джеррард завершил в 2016 году. В сезоне 2017/2018 он возглавлял юношескую команду «Ливерпуля».