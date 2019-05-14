Во второй игре серии финала Западной конференции НХЛ «Сент-Луис» в гостях сломил сопротивление «Сан-Хосе Шаркс» — 4:2. Таким образом, общий счет в противостоянии стал равным (1-1).

«Блюзмены» первыми открыли счет — это сделал форвард гостевой команды Джейден Шварц, а в комбинации поучаствовал российский нападающий Владимир Тарасенко. Во втором периоде результативность резко увеличилась. В начале отрезка Винс Данн забросил вторую шайбу «Сент-Луиса», а затем лучший бомбардир Кубка Стэнли прямо сейчас Люган Кутюр сделал дубль за две минуты, сравняв счет. За три минуты до сирены нападающий Роберт Бортуццо вновь вывел гостей вперед. А точку в игре поставил Оскар Сундквист.

Бывший форвард СКА провел на льду 19.10 (из них 6.41 в большинстве. Помимо результативной передачи на его счету шесть бросков в створ ворот, а также два силовых приема и два заблокированных броска. Его одноклубник Иван Барбашев завершил матч с показателем полезности «+1», сделав два броска и пять силовых приемов за 12.33.

Счет в серии сравнялся — 1-1. Следующая игра пройдет в Сент-Луисе 16 мая.