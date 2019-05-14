В Братиславе состоялся матч группового этапа чемпионата мира по хоккею, в котором хозяева, хоккеисты сборной Словакии, встречались с командой Канады. Матч получился богатым на голы, а победу в игре за 1.8 секунды до конца дополнительного времени канадцам принес Марк Стоун — 6:5.

Самыми результативными получились два первых периода, когда соперники забросили друг другу по две шайбы. В составе Словакии отличились Матуш Сукель и Адам Лишка, а у канадцев забивали Энтони Манта и Ши Теодор.

Во втором период команды увеличили результативность. У словаков забивал все тот же Лишка, а также Ладислав Надь, а канадцы сравняли счет с помощью голов Джонатана Маршессо и Энтони Чирелли. Гол Троя Стетчера на 37-й минуте вывел Канад вперед. В третьем периоде Матуш Сукель сравнял счет, переведя игру в овертайм.

В дополнительном времени Канада вырвала победа благодаря шайбе Стоуна.