Наставник «Интера» Лучано Спаллетти дал оценку слухам о вероятном назначении на свое место Антонио Конте. Ранее появилась информация, что Конте согласовал соглашение с миланским клубом 2023 года.

Спаллетти отметил, что в последние три месяца все пишут и говоря об одном и том же. По словам итальянца, для него это противно и оскорбительно.

«Если ежедневно говорить «Завтра пойдет дождь», то когда-нибудь он действительно пойдет», — приводит слова итальянца Football Italia.

Спаллетти подчеркнул, что ему не хочется быть грубым, не отвечая на такие вопросы. Наставник подчеркнул, что если СМИ постоянно пишут об этом, значит они должны что-то знать, однако такие слухи вокруг «Интера» ходят уже лет семь.

Напомним Спаллетти возглавляет «Интер» с лета 2017 года. Ранее он работал с «Зенитом», став с петербургским клубом двукратным чемпионом России (2010, 2012).