View this post on Instagram

Как вы думаете,что чувствует человек,когда стоит на краю самолёта и под ним 2500м воздушного пространства?🤔 Эмоции не передать словами!🤪 Спасибо,аэроклубу «Логиново» за профессионализм и возможность летать👍🏻 🤗