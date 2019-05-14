Российская стреляющая лыжница Светлана Миронова объявила о том, что совершила прыжок с парашютом. Биатлонистка выложила фотографию своего полета с инструктором.

«Как вы думаете, что чувствует человек, когда стоит на краю самолёта и под ним 2500 м воздушного пространства? Эмоции не передать словами!», — написала Миронова в инстаграме.

Прошедший сезон 25-летняя Миронова завершила на 31-м месте в общем зачёте Кубка мира, имея 244 очка. Самой удачной гонкой для биатлонистки стало седьмое место в спринте на этапе Кубка мира в Антерсельве.

Миронова вошла в основной состав женской сборной России для прохождения централизованной подготовки на будущий сезон. Первый сбор запланирован на 14 мая в Алтайском крае.