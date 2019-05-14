Российская фигуристка воспитанница тренера Этери Тутберидзе рассказала о том, какие элементы практикует в тренировочном процессе. Чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова активно работает над стабилизацией четверных прыжков, которые не всегда получались у нее в минувшем сезоне.

По словам Щербаковой она сделала вывод: мало выучить четверной прыжок на тренировках — нужно еще и делать его на соревнованиях. Над этим Щербакова работает, надеясь, что ее четверной флип и четверной лутц будут исполняться и в соревновательном процессе.

«В конце сезона у меня получился четверной флип, но будем смотреть на сборе в Новогорске, как всё сложится, чтобы решить, какие четверные вставлять в программу. Четверной лутц — само собой, а дальше посмотрим…», — цитирует Щербакову пресс-служба ФФККР.

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о раскатке новых коньков перед грядущим соревновательным годом.

Напомним, в следующем сезоне Анна Щербакова будет принимать участие во взрослых соревнованиях по фигурному катанию. В минувшем сезоне фигуристка стала чемпионкой России, а также завоевала серебро на первенстве России и юниорском чемпионате мира.