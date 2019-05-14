Петербургский комментатор Геннадий Орлов рассказал о ситуации с Александром Кокориным, который получил полтора года колонии общего режима за инцидент с избиением трех человек в центре Москвы.

У Кокорина заканчивает контракт с «Зенитом» 30 июня, но петербургский клуб все равно его ждет.

По словам комментатора, «Зенит» ожидает Кокорина, который может выйти раньше сроко по УДО

«Кокорин, конечно, свой. Футбольные качества у него великолепные. По моим данным, он здоров. По моим личным данным, по моим наблюдениям, по общению с теми людьми, которые могут это знать», —сказал Орлов в своем видеоблоге.

Напомним, что вчера стало известно, что нападающего Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева могут этапировать в Ярославль для отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.